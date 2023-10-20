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Из-за строительства Западной хорды в Ростове изменят проект рекультивации свалки

Администрация Ростова-на-Дону откорректировала проект рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Северо-Западной промышленной зоне из-за строительства Западной хорды, следует из проекта решения городской Думы, опубликованного на сайте администрации донской столицы.

Согласно документу, необходимость корректировки возникла в связи с тем, что полоса Западной хорды наложилась на свалочное тело Западного отвала полигона. В проектно-сметную документацию уже внесены изменения. Планируется, что ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» даст положительное заключение по ней до 17 ноября текущего года.

Напомним, рекультивация полигона ТБО в Северо-Западной промзоне Ростова стартовала в феврале текущего года. Планируется завершить работы на объекте в октябре 2024 года. Стоимость реализации проекта составит 2,3 млрд руб.

Анастасия Назарова

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