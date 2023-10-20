Суд в Белорецке рассмотрит уголовное дело по факту контрабанды

В Белорецкий межрайонный суд направлено уголовное дело по обвинению 63-летнего индивидуального предпринимателя Рафхата Фахридинова в контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, обвиняемый заключил с несколькими иностранными компаниями девять договоров поставки обрезного пиломатериала хвойных пород. В августе 2019 — декабре 2021 года коммерсант внес в таможенные декларации ложные сведения о заготовителе древесины. В результате, полагает следствие, он незаконно переместил через таможенную границу лесоматериалы объемом более 1,8 тыс. куб. м общей стоимостью около 11,5 млн руб.

Майя Иванова

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