Дело двух жителей Сочи о продаже чужих квартир на 59 млн рублей передали в суд

В Сочи в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении двух местных жителей, подозреваемых в мошенничестве с продажей квартир на 59 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, мужчины продавали квартиры в домах, находящихся в Адлерском районе курорта. При этом недвижимость, выставляемая на продажу, злоумышленникам не принадлежала. От действий сообщников пострадали 12 человек. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (групповое мошенничество в особо крупном размере).

«На период предварительного следствия обвиняемым избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,— говорится в сообщении.

Чтобы обеспечить возмещение причиненного ущерба, на имущество фигурантов наложили арест. В случае признания судом вины подозреваемых им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram