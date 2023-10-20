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Судебное заседание по делу журналистки Курмашевой закрыли от прессы

Судья Советского райсуда Казани Марс Ганеев закрыл от прессы судебное заседание по избранию меры пресечения для журналистки «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано иностранным агентом) Алсу Курмашевой.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

С таким ходатайством выступил следователь. Его поддержали представитель прокуратуры, адвокат госпожи Курмашевой, а также сама журналистка.

Как сообщал «Ъ-Казань», Алсу Курмашева — гражданка России и США. Ее задержали в Казани 18 октября по подозрению по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ — «неисполнение установленной законодательством РФ обязанности» иностранных агентов регистрироваться в соответствующем реестре, если ведется «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ» и эти данные могут быть использованы иностранцами «против безопасности РФ».

Как писал «Ъ-Казань», по данной статье Алсу Курмашевой грозит до пяти лет лишения свободы. С момента задержания она находилась в изоляторе временного содержания.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"

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