Годовая инфляция на Урале в сентябре выросла до 5%

В регионах Урала по итогам сентября годовая инфляция выросла до 5%. Об этом говорится в свежем докладе Банка России. К ускорению роста цен привела относительно высокая активность покупателей, позволяющая производителям и поставщикам переносить растущие издержки в цены. Издержки же выросли на фоне ослабление рубля и увеличение стоимости грузоперевозок из-за роста цен на топливо.

При этом потребление на Урале продолжило расти, несмотря на рост инфляции. Например, продажи автомобилей иностранных марок в сентябре оказались выше, чем летом. Также увеличились расходы на товары для дома и ремонта, на услуги связи и развлечения.

При этом в сентябре по сравнению с пиковыми значениями августа снизилось разнообразие покупок, а потребительская активность немного замедлилась. В ЦБ охлаждение спроса связывают в том числе с ужесточением ценовых условий потребительского кредитования вслед за повышением ключевой ставки.

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