МегаФон начинает продажи шести новых моделей телефонов под собственной торговой маркой

МегаФон расширяет линейку кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel до семи моделей. В 2024 году компания рассчитывает увеличить свою долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.

МегаФон запустил собственную торговую марку потребительской электроники Fontel в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон Fontel FP 200 поступил в продажу в январе. По итогам третьего квартала бренд занимает 20% от продаж всех кнопочных устройств в рознице оператора. Запуск собственной торговой марки позволил увеличить долю продаж в сегменте кнопочных телефонов на 10% с начала года.

До конца года линейка телефонов Fontel расширится до семи моделей. Все модели оснащены цветным дисплеем, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, слотами для microSD и двух симкарт и емкой батареей, держащей заряд в течение нескольких дней. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Первыми продажу новых моделей начнут салоны объединенной торговой розничной сети МегаФона и Yota.

В 2024 году МегаФон рассчитывает увеличить долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов. В течение 2023 года МегаФон планомерно расширял дистрибуцию телефонов Fontel – сегодня они представлены в магазинах «М.Видео» и «Ашан», а также в отделениях Почты России, где продаются в комплекте с сим-картой МегаФона.

Кнопочные телефоны популярны среди школьников – родители часто покупают их как первый телефон ребенку. По мере внедрения правил использования мобильных устройств в школах все более распространенной практикой становится запрет на использование учениками смартфонов. Также кнопочные телефоны традиционно популярны среди лиц старшего возраста, благодаря простоте их использования. Для данной категории пользователей в линейке Fontel представлены две модели c крупными кнопками – FL280 и SP230.

«МегаФон продолжает развитие собственной торговой марки потребительской электроники. Расширяя линейку телефонов Fontel, мы стремились учесть максимум потребностей потенциальных пользователей этих устройств. Новые модели стоят от 790 руб. до 2990 руб., они представлены во всех ценовых категориях кнопочных аппаратов», — комментирует директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Fontel FL280

Две активные SIM-карты ● GSM: 900/1800 ● Дисплей: 2,8” цветной ЖК, 240x320 пикс. ● Фото/видеокамера ● Виброзвонок ● Подсветка кнопок ● Bluetooth ● FM-радио: 87,5-108.0 МГц ● Слот для карт памяти microSD ● Аккумулятор: литий-ионный 800 мАч ● Разъем для наушников 3,5 мм ● Интерфейс USB Type-C ● Размеры: 1055818 мм ● Масса: 81 г

Fontel FP200

Подсветка кнопок ● Светодиодный фонарик ● FM-радио: 87,5-108.0 МГц ● Слот для карт памяти microSD ● Аккумулятор: литий-ионный 600 мАч ● Размеры: 1134714 мм ● Масса: 58 г

Fontel FP240

Две активные SIM-карты ● GSM: 900/1800 ● Дисплей: 2,4” цветной ЖК, 240x320 пикс. ● Виброзвонок ● Подсветка кнопок ● Светодиодный фонарик ● Bluetooth ● FM-радио: 87,5-108.0 МГц ● Слот для карт памяти microSD ● Разъем для наушников 3,5 мм ● Аккумулятор: литий-ионный 800 мАч ● Размеры: 1265313 мм ● Масса: 81 г

Fontel FP280

Две активные SIM-карты ● GSM: 900/1800 ● Дисплей: 2,8” цветной ЖК, 240x320 пикс. ● Фото/видеокамера ● Виброзвонок ● Подсветка кнопок ● Светодиодный фонарик ● FM-радио: 87,5-108.0 МГц ● Слот для карт памяти microSD ● Разъем для наушников 3,5 мм ● Аккумулятор: литий-ионный 1450 мАч ● Размеры: 1375711 мм ● Масса: 95 г

Fontel FP320

Две активные SIM-карты ● GSM: 900/1800 ● Дисплей: IPS 3,2” цветной ЖК, 240x320 пикс. ● Кнопка SOS для экстренных вызовов ● Фото/видеокамера ● Крупный шрифт меню ● Виброзвонок ● Подсветка кнопок ● Светодиодный фонарик ● Bluetooth ● FM-радио: 87,5-108.0 МГц ● Слот для карт памяти microSD ● Разъем для наушников 3,5 мм ● Аккумулятор: литий-ионный 1450 мАч ● Размеры: 1426112 мм ● Масса: 106 г

Fontel FP350

Две активные SIM-карты ● GSM: 900/1800 ● Дисплей: IPS 3,5” цветной ЖК, 320x480 пикс. ● Фото/видеокамера ● Крупный шрифт меню ● Виброзвонок ● Подсветка кнопок ● Светодиодный фонарик ● Bluetooth ● FM-радио: 87,5-108.0 МГц ● Слот для карт памяти microSD ● Разъем для наушников 3,5 мм ● Аккумулятор: литий-ионный 2500 мАч ● Размеры: 1446215 мм ● Масса: 154 г

Fontel-SP230

Две активные SIM-карты ● GSM: 900/1800 ● Дисплей: 2,31” цветной ЖК, 320x240 пикс. ● Кнопка SOS для экстренных вызовов ● Фото/видеокамера ● Виброзвонок ● Подсветка кнопок ● Светодиодный фонарик ● FM-радио: 87,5-108.0 МГц ● Слот для карт памяти microSD ● Разъем для наушников 3,5 мм ● Аккумулятор: литий-ионный 1450 мАч ● Размеры: 1225812 мм ● Масса: 90,8 г

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