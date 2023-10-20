На краснодарском ипподроме собираются построить многофункциональный комплекс

Крупный многофункциональный комплекс может появиться на краснодарском ипподроме. Его руководство уже готовит документацию для начала проектирования, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на директора ООО «Краснодарский ипподром» Игоря Васильева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Планируется, что на территории ипподрома возведут четырехзвездочную гостиницу с конференц-залом и небольшой кофейной площадкой. Пока, как уточнил господин Васильев, эти моменты обсуждаются. Идея заключается в том, чтобы создать такой комплекс, куда люди могут приезжать и останавливаться, при этом должна быть привязка к лошадям и лошадиной сфере.

Руководитель организации объяснил, что преобразования требуются в связи с устареванием ипподромов, которые строились давно и были актуальны в свое время. Сейчас запросы у потребителей другие, а у самой площадки есть потребность в проведении круглогодичных скачек.

Обратил внимание господин Васильев также на удорожание содержания лошадей и невозможность покупки новых скакунов в западных странах.

«Раньше содержание лошади в день обходилось примерно до 1,5 тыс. руб., то сейчас это 2 тыс. с лишним в день. Цена безусловно выросла. Коневодство — это социально-отраслевой бизнес, и не такой, что приносит деньги»,— отметил собеседник издания. Дорожают, как уточнил директор ипподрома, не только корма, но и даже подковы и гвозди. Проблемой является также сама их покупка.

При этом скаковой сезон на ипподроме Краснодара прошел с положительной динамикой относительно прошлого года. С мая скачки посетили около 10–11 тыс. зрителей.

Вячеслав Рыжков

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