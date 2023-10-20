В Красноярске инспекторов ДПС подозревают в фальсификации дела

Возбуждено уголовное дело в отношении двух красноярских автоинспекторов за фабрикацию документов. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры края.

События, о которых идет речь, произошли в июле 2023 года. Местный житель после застолья воспользовался услугой «трезвый водитель», чтобы уехать домой на своей машине. Отпустив шофера, мужчина задремал в автомобиле, не выключив двигатель. Это не понравилось жильцам дома, и они вызвали полицию. Прибывшие по вызову инспекторы ДПС обнаружили в машине на заднем сиденье спящего мужчину с признаками опьянения.

«Автоинспекторы решили искусственно создать ситуацию, при которой мужчина должен был сесть за руль и начать управлять автомобилем, — рассказали в прокуратуре. — Они попросили прохожего разбудить спящего и сообщить, что тот мешает проезду, а сами спрятались за углом дома». Выполняя просьбу инспекторов, прохожий разбудил водителя и попросил его перепарковаться. Едва он начал движение, то сразу был задержан. Водителю провели медицинское освидетельствование. В дальнейшем по материалам сотрудников ГИБДД на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Фальсификацию выявили в прокуратуре, куда дело поступило на изучение. В результате, в отношении водителя уголовное преследование было прекращено. Сотрудники ДПС сами оказались в роли подозреваемых: на них возбудили дело по ст. 286 УК РФ (превышении полномочий) и ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).

Илья Николаев