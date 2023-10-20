Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Красноярске инспекторов ДПС подозревают в фальсификации дела

Возбуждено уголовное дело в отношении двух красноярских автоинспекторов за фабрикацию документов. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры края.

События, о которых идет речь, произошли в июле 2023 года. Местный житель после застолья воспользовался услугой «трезвый водитель», чтобы уехать домой на своей машине. Отпустив шофера, мужчина задремал в автомобиле, не выключив двигатель. Это не понравилось жильцам дома, и они вызвали полицию. Прибывшие по вызову инспекторы ДПС обнаружили в машине на заднем сиденье спящего мужчину с признаками опьянения.

«Автоинспекторы решили искусственно создать ситуацию, при которой мужчина должен был сесть за руль и начать управлять автомобилем, — рассказали в прокуратуре. — Они попросили прохожего разбудить спящего и сообщить, что тот мешает проезду, а сами спрятались за углом дома». Выполняя просьбу инспекторов, прохожий разбудил водителя и попросил его перепарковаться. Едва он начал движение, то сразу был задержан. Водителю провели медицинское освидетельствование. В дальнейшем по материалам сотрудников ГИБДД на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Фальсификацию выявили в прокуратуре, куда дело поступило на изучение. В результате, в отношении водителя уголовное преследование было прекращено. Сотрудники ДПС сами оказались в роли подозреваемых: на них возбудили дело по ст. 286 УК РФ (превышении полномочий) и ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).

Илья Николаев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...