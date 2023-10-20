В СВО погиб 37-летний контрактник из Ярославской области

В ходе проведения специальной военной операции погиб 37-летний Дмитрий Замотин из Ярославской области. Он служил по контракту с мая этого года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В правительстве пояснили, что Дмитрий Замотин был старшим стрелком мотострелкового отделения. Посмертно он награжден орденом Мужества. Траурные мероприятия прошли в поселке Константиновском Тутаевского района и в Ярославле.

«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона»,— сообщили в правительстве и уточнили, что у мужчины остались только родители.

Алла Чижова