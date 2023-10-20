В 2023 году производство лечебной минералки на Кубани выросло на 22%

В нынешнем году в Краснодарском крае стали производить на 22% больше лечебной минеральной воды по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на оператора госсистемы маркировки «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Сообщается, что за неполный год на Кубани произвели 8,8 млн литров такой минералки. По этому показателю регион занимает 22-е место в стране. Лидером является Ставропольский край с 316 млн литров, что на 18% больше, чем в 2022 году.

«Рост производства воды в России связан не только с ее растущей популярностью у населения, но и с высокими темпами обеления рынка благодаря маркировке»,— цитирует издание представителя «Честного знака» Юлию Кузьмину. Собеседница издания отмечает, что маркировка помогла уменьшить количество подделок и контрафакта на рынке, что позволило легальным производителям нарастить свою долю.

Вячеслав Рыжков

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