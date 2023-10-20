Аналитики рассказали, кому в Краснодарском крае чаще одобряют займы

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал структуру пользователей микрофинансовых услуг в Краснодарском крае за период январь-сентябрь 2023 г.

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В структуре поданных заявок, то есть на этапе до того, как будет получено решение по займу, большинство запросов поступает от заемщиков мужского пола (56,3%) и 43,7% — от женщин соответственно. При этом доля состоящих в браке на этом этапе составляет 15,6%, доля тех, кто в нем не состоит — 58,8%.

Однако в структуре получивших положительное решение по заявке доля женщин составляет уже 50,5%, а мужчин — 49,5%. Доля семейных людей на этом этапе составляет 21,5%, доля не состоящих в браке — 41,2%. Таким образом, вероятность получения одобрения выше для женщин и для тех, кто состоит в семейных отношениях.

Скоринговая оценка основывается на анализе совокупности множества параметров, те или иные из них имеют свой «вес» при принятии решения. Факторы гендерной принадлежности и наличия официально оформленных отношений в данном случае не являются единственными определяющими.

«Но в целом заемщикам женского пола и семейным людям охотнее одобряют займы, поскольку у кредиторов больше уверенности в их финансовой дисциплине. Кроме того, семейные люди чаще располагают более стабильным доходом и бюджетом нежели те, кто содержит только себя единолично», — отметили в Moneyman.

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