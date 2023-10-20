За три квартала в Кузбассе добыли 160,2 млн тонн угля

За девять месяцев 2023 года угольщики Кузбасса добыли 160,2 млн т угля. По данным министерства угольной промышленности Кемеровской области, это на 2,3 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего объема 110,3 млн т приходится на уголь энергетических марок. На коксующиеся марки — 49,9 млн т. «Всего с начала года на обогатительных фабриках Кузбасса было переработано 99,8 млн т (с начала 2022 года — 93,7 млн т)»,— отмечается также в сообщении министерства.

Согласно подсчетам ведомства, за январь-сентябрь 2023 года предприятия региона отгрузили 143,6 млн т угля, или на 4,5 млн т меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Сокращение произошло, в основном, из-за снижения отгрузки в западном направлении. В восточном направлении она, напротив, выросла на 3,4 млн т.

К 1 октября остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах и в бункерах обогатительных фабрик составили 21,1 млн т (плюс 2,1 млн т к уровню прошлого года).

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Валерий Лавский