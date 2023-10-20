В сочинском аэропорту изъяли нелегальную партию iPhone

Таможенники в аэропорту Сочи пресекли попытку провоза через границу нелегальной партии iPhone. Пассажир пытался ввезти незадекларированный товар из ОАЭ, рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Сообщается, что пассажир шел через «зеленый коридор», таможенную декларацию не подавал и в ходе опроса отрицал наличие подлежащих декларированию товаров. В багаже у мужчины нашли пять смартфонов iPhone 15 Pro Max в коробках, четыре смартфона Apple iPhone без коробок, зарядки для них, чехлы, наушники и другую технику. Всего таможенники обнаружили 27 незадекларированных предметов.

Пассажир, оказавшийся жителем Краснодара, заявил, что технику вез для личного использования, а также на подарки родственникам и друзьям. Тем не менее в отношении мужчины возбудили административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Проводится расследование.

Вячеслав Рыжков

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