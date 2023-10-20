Миасского предпринимателя оштрафовали на 1 млн рублей за взятку полиции

В Миассе городской суд вынес приговор местному предпринимателю, обвиняемому в передаче взятки сотруднику полиции. Ему назначен штраф в размере 1 млн рублей, сообщает прокуратура Челябинской области.

Как установил суд, бизнесмен продавал одежду и, желая знать о предстоящих проверках по незаконному использованию товарных знаков, предложил оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Миассу взятку в размере 30 тыс. рублей. Сотрудник полиции отказался. Против предпринимателя было возбуждено уголовное дело.

В результате Миасским городским судом назначил горожанину наказание в виде штрафа 1 млн руб. Также в доход государства конфискована сумма взятки и сохранен арест автомобиля осужденного.