В Казани стоимость жилья в новостройках выросла на 12%

В Казани цена 1 кв. м. в новостройках сейчас составляет 196 тыс., что на 12% больше, чем на начало 2023 года. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Отмечается, что квартира в новостройках Казани сейчас в среднем стоит 8 млн руб., что на 200 тыс. руб. меньше, чем кварталом ранее.

По данным издания, рост цен квартир связан с падением курса рубля по отношению к иностранной валюте, а также с инфляцией и последующим увеличением стоимости материалов, топлива и работ.

"Ъ-Казань"