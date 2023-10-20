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В Казани стоимость жилья в новостройках выросла на 12%

В Казани цена 1 кв. м. в новостройках сейчас составляет 196 тыс., что на 12% больше, чем на начало 2023 года. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Отмечается, что квартира в новостройках Казани сейчас в среднем стоит 8 млн руб., что на 200 тыс. руб. меньше, чем кварталом ранее.

По данным издания, рост цен квартир связан с падением курса рубля по отношению к иностранной валюте, а также с инфляцией и последующим увеличением стоимости материалов, топлива и работ.

"Ъ-Казань"

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