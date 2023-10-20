Пруды рыбхоза по выращиванию карпа «Пихтовка» в Удмуртии заселили караси

В Удмуртии в рыбхозе «Пихтовка», занимающемся выращиванием карпа, в прудах завелись караси, которые подъедают корм. Как сообщается на сайте предприятия, с такой ситуацией они столкнулись впервые. Сорный вид рыбы обнаружили в семи прудах, где должны водиться только карпы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» Фото: ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка»

По словам руководителя предприятия Георгия Крылова, в верховьях реки Пихтовка, которая снабжает и головной пруд хозяйства, некие предприниматели обустроили пруды для платной рыбалки, в которые запустили карасей. Однако такие виды рыб нельзя завозить, если поблизости работает рыбопитомник.

«Их можно понять. В любую погоду карась хорошо клюет, приносит доход. Плохо другое: он на месте не сидит. И в данном случае караси стали искать, где лучше и кормов больше – по реке дошли до наших прудов, построенных по системе каскадов. И это полбеды. У карася есть такое явление, как гиногенез, то есть в стаде рождаются одни самки. В их икринке двойной набор хромосом. Чтобы началось икрометание, достаточно появиться хотя бы одному самцу карпового вида рыб: уклейки, верховки, леща, карпа»,— рассказал Георгий Крылов.

По его словам, перед специалистами предприятия сейчас стоит задача выловить всех карасей, сейчас они еще мелкие. их выпускают в реку Сива. Планируется спустить головной пруд, чтобы полностью очистить его от сорной рыбы, а весной магистральные каналы расширят и перекроют щебенкой, чтобы личинки карася не смогли попасть в рыбопитомник.

Руководитель предприятия отметил, что появления карасей уже привело к негативным последствиям: уменьшился выход товарной рыбы, увеличился расход кормов.

В целом рабочим удалось собрать и перевезти на зиму свыше 250 тонн товарного карпа. Средняя навеска каждого более 2 кг, в двух прудах выловили рыбу весом до 5 кг. 50 тонн крупной рыбы уже отправили в Москву.