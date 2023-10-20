Жителя Белореченска осудили за мошенничество при продаже дома родителей

В Белореченске за мошенничество осудили местного жителя, обманом продавшего дом своих родителей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В ходе заседания было установлено, что злоумышленник убедил своего отца подписать генеральную доверенность с правом распоряжения имуществом. Якобы это помогло бы правонарушителю получить кредит в банке. После этого мужчина нашел покупателя, которому сообщил, что родители не против продажи дома, поскольку находятся в разводе. Покупатель выплатил за недвижимость 3,2 млн руб., которые злоумышленник присвоил себе.

Когда выяснилось, что в доме проживает семья, новый владелец попытался ее выселить через суд, однако инстанция стала на сторону обманутых супругов и аннулировала зарегистрированное за покупателем право собственности. В отношении сына потерпевших было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Белореченский районный суд приговорил фигуранта к лишению свободы в колонии общего режима на пять лет. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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