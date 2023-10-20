В Перми начался отбор перевозчика на маршрут с электробусами

В Перми начался выбор перевозчика для работы на маршруте №81 «Улица Сапфирная – Станция «Пермь-2». Планируется, что на линии будут работать электробусы. Зарядная станция для них уже монтируется у ЖК «Погода».

Как сообщается на сайте мэрии, маршрут будет следовать из жилого комплекса «Погода» по ул. Старцева, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту и улице Ленина до станции «Пермь-2». После строительства остановочных пунктов он будет перенаправлен на ул. Екатерининскую и Луначарского. Это позволит разгрузить автобусные маршруты, обслуживающие микрорайоны Костарево, Ива и Грибоедовский.

На линии будут работать автобусы большого класса, оборудованные стандартным набором опций для работы на маршрутах города: стационарными валидаторами, медиапанелями, навигаторами, системой учета пассажиропотока, а также климат-контролем. Также на маршруте начнут работу электробусы. Площадка для отстоя и зарядки электробусов разместят рядом с остановкой «Улица Сапфирная». Здесь установят три ультрабыстрых зарядных станции, способные восполнить заряд батареи электрического автобуса за 15-20 минут

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», аукцион на поставку 16 электробусов для Перми выиграло ООО «Автотехкомплект». Нижегородская компания предоставит электробусы с технологией ультрабыстрой зарядки на конечных остановках к середине ноября 2023 года. Планируется, что электробусы будут обслуживать новый маршрут №81 «Улица Сапфирная — Станция Пермь II».