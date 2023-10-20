Эрмитаж призвал петербуржцев и гостей города создать экспонат для музея

В Государственном Эрмитаже уже в десятый раз пройдет конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа». Участников призывают создать елочную игрушку для музея. Изобретения 200 финалистов украсят ели, которые поставят в фойе Эрмитажного театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ Заместитель генерального директора музея, главный хранитель Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ Заместитель генерального директора музея, главный хранитель Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ

«В Эрмитаже хранится более 3 тысяч экспонатов, и попасть в коллекцию музея очень непросто. Предмет должен иметь особые качества: быть шедевром, обладать исторической ценностью. Но если вы поучаствуете в конкурсе "Создай экспонат для Эрмитажа" и выиграете, вы попадете в коллекцию»,— отметила заместитель генерального директора музея, главный хранитель Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина.

Тематика конкурса в этом году — по строкам Александра Пушкина: «Люблю тебя, Петра творенье…» Игрушки должны быть посвящены Санкт-Петербургу, его истории, легендам и так далее. Как отметила госпожа Адаксина, тематика связана с 320-летним юбилеем города.

Лучшие творения выберет комиссия во главе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Победителей определят в разных номинациях.

Прислать игрушку можно в офис технопарка «Айра» до 1 декабря 2023 года на ул. Чайковского, 12а, второй этаж. Подробную информацию о конкурсе и условиях участия в нем можно узнать на сайте Эрмитажа.

Анастасия Захарова

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