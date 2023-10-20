Кубань третий год подряд удержала первенство в РФ по востребованности агрономов

Краснодарский край третий год подряд занимает первое место среди регионов РФ по востребованности специалистов в области растениеводства. Об этом говорится в совместном исследовании рекрутингового портала Head Hunter и агромаркетплейса Поле.РФ.

При этом динамика спроса компаний на специалистов-агрономов на Кубани в 2023 году снизилась на 9% по сравнению с показателями 2022 года. Потенциальная средняя зарплата агронома составила 64,8 тыс. руб. (+7% к уровню 2022 года.

По числу вакансий «Главный агроном» регион занял второе место, уступив Ставропольскому краю. Таких вакансий на Кубани за год стало меньше на 11%. Средняя зарплата, которую готовы платить российские компании главным агрономам достигает 95,3 тыс. руб. (+6%).

В случае с вакансией «тракторист-машинист» востребованность персонала в Краснодарском крае выросла на 41% за год. Компании готовы платить таким сотрудникам 71,4 тыс. руб. в месяц.

«Уход западных производителей сельхозтехники спровоцировал взрывной рост вакансий для технических специалистов. Ожидаемо в сельском хозяйстве вырос и спрос на специалистов по кибербезопасности, эта тенденция наблюдается на всем IT-рынке. В следующем году мы ожидаем увидеть кратный рост спроса на разработчиков в агросекторе»,— отметил генеральный директор Поле.РФ Евгений Белов.

В целом по России отмечается рост на IT-генетиков (в 3,1 раза) и геоинформационных сервисов. Востребованность операторов агродронов за год снизилась на 40%.

Анастасия Донскова

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