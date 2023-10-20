Задержаны подозреваемые в диверсиях на белгородских объектах РЖД

Управление ФСБ России по Белгородской области сообщило о задержании трех человек, которых подозревают в совершении поджогов объектов АО «РЖД» в во втором по величине городе региона Старом Осколе.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе сравнительной генетической экспертизы предметов, изъятых на местах поджога, получены данные о причастности к диверсиям двух граждан РФ 2002 года рождения и одного — 2003 года рождения», — сообщили в ведомстве. Там пояснили, что в отношении мужчин возбуждены уголовные дела о диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). По версии следствия, организатор получал задания на совершение поджогов от неустановленного лица в мессенджере Telegram.

Подозреваемые заключены под стражу по ходатайству следствия. В ФСБ добавили, что их личности были установлены совместно с сотрудниками местного управления МВД и белгородского линейного отдела МВД России на транспорте.

Владимир Зоркий

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