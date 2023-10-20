В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в убийстве дочери сожительницы

Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело жителя Екатеринбурга, который обвиняется в убийстве двухлетней дочери своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. По п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, преступление произошло днем 13 мая на ул. Парниковой в Екатеринбурге, где проживает 21-летняя сожительница обвиняемого. Когда девушка была на работе, мужчина остался с двухлетнем ребенком. После того, как девочка стала плакать и мужчина не мог ее успокоить, он решил задушить ее из личной неприязни.

В пресс-службе городского УМВД рассказали, что в убийстве девочки обвиняется 24-летний официально безработный. В ходе опроса о признал вину. Мать ребенка работает уборщицей, а в качестве подработки торгует мороженым.

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