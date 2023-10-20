Пять советов для тех, кто считает, что не умеет копить деньги

Самый простой способ накопить на машину, мебель или создать финансовую подушку безопасности – это больше зарабатывать и меньше тратить. Но будем реалистами. С ростом зарплаты пропорционально растут и наши желания, а значит, и расходы. Выйти из замкнутого круга можно только дисциплинировав себя. Несколько полезных советов от финансовых экспертов ПСБ помогут копить эффективнее.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Свежий взгляд на бюджет

Первым делом нужно понять, как и на что вы тратите свои деньги. Можно это сделать, записывая все расходы в тетрадь и вклеивая туда чеки, но проще проанализировать их через мобильный банк, если вы не пользуетесь наличкой. Например, в приложении ПСБ все действия по карте за месяц отображаются во вкладке «История». Там можно отслеживать траты, формировать бюджет и всегда быть в курсе того, как расходуются деньги. С помощью кнопки «Расходы» в мобильном банке вы можете увидеть общую картину: для удобства траты разделены на категории «супермаркеты», «здоровье», «транспорт», «аптеки», «кафе», «рестораны» и прочие. Теперь можно вычислить, на что вы тратите больше всего денег, какие покупки важные, а от каких можно отказаться или сократить. Это и будет тем небольшим резервом, который реально отложить в следующем месяце.

При планировании бюджета финансовые эксперты советуют установить лимиты на категории: то есть предельные суммы, за которые нельзя выходить (например, я могу потратить на развлечения не больше пяти тысяч рублей).

Кстати, на крупные сезонные траты (покупка пальто или зимних шин) лучше отложить деньги заранее, чтобы в один момент не пришлось резко пересматривать семейный бюджет.

Экономим на неотложном

Обязательные покупки (продукты питания, бытовая химия, оплата детского сада, кружков, коммуналки и т.д.) – это основа наших расходов. Постараемся сэкономить и на этом:

Используем бонусы, скидки, пользуемся распродажами. Нелишним будет узнать, какие кешбэки предлагают разные банки при оплате покупок. Например, у ПСБ есть бонусная программа «Кэшбек», когда вы оплачиваете покупки картой, а банк возвращает часть расходов: до 1,5% на всё и до 5% в трех избранных категориях.

На работу берем обед, приготовленный дома, и отказываемся от бизнес-ланчей.

Избегаем спонтанных и эмоциональных покупок: заранее составляем список покупок и четко следуем ему в магазине. Это поможет сфокусировать внимание на необходимом и не купить лишнего.

Двигаемся вперед малыми шагами

Если вы тратите на жизнь практически все заработанные средства, то можно начать откладывать малые суммы, например, по 100 рублей в неделю. Для семейного бюджета это будет незаметно, а у вас со временем выработается привычка и в дальнейшем будет легче справляться с этой задачей.

Также можно увеличивать откладываемую сумму каждую неделю, но чуть менее значительно. Например, вы отложили 100 рублей в первую неделю, а затем каждую последующую неделю вы увеличиваете эту сумму на те же 100 рублей. Получается, что во вторую откладываем 200 рублей, в третью 300 и в конце месяца 400 рублей. За год таким способом можно накопить 12 тысяч.

Увеличиваем накопленное

Для того, чтобы сэкономленная сумма увеличивалась сама, без дополнительных усилий, стоит перевести средства на накопительный счет (если сумма небольшая) либо открыть вклад в банке. Это еще один способ, который поможет дисциплинировать себя и не тратить то, что уже удалось скопить.

Стоит помониторить, какие условия предлагают банки по вкладам и счетам и выбрать наиболее выгодный на сегодняшний день вариант. Банковские предложения подвижны – финансовые организации постоянно работают над соответствием своих продуктов текущей экономической ситуации. Так, недавно ПСБ повысил ставки по накопительным счетам — максимальная сейчас составляет 12,5% годовых. Ее получают клиенты, которые размещают на счете любую сумму до 10 млн рублей, а также активно пользуются любой картой ПСБ и ежемесячно совершают покупки на сумму от 10 тысяч рублей. Проценты можно получить даже за один день размещения денег на счете.

Кроме того, чтобы накопления росли, можно в конце каждого дня самостоятельно «округлять остатки» на своем счету. Например, к вечеру у вас осталось 5243 рубля. Можно перевести на накопительный счет 57 рублей, чтобы осталась круглая сумма.

Используйте метод пяти конвертов

Если ежемесячный доход средний либо выше среднего, а накопить не получается из-за банального транжирства, то поможет правило пяти конвертов.

Конверт №1: откладываем небольшую сумму на конкретную, но долгую цель (обучение детей, покупка квартиры). Это инвестиции в будущее.

Конверт №2: заначка на непредвиденные расходы. Это установленная небольшая сумма, которая должна поступать ежемесячно, но ее можно будет срочно использовать, если возникла срочная потребность. Этот «конверт» лучше всего оформить в виде накопительного счета с возможностью пополнения и снятия средств в любое время.

Конверт №3: деньги на существенные траты, которых невозможно избежать: сбор детей в школу, страховка и т.д.

Конверт №4: сумма на стандартные ежемесячные траты: продукты, одежда, коммуналка и т.д.

Конверт №5: сумма, которую можно будет использовать, чтобы себя побаловать. Наградить можно чем угодно: поход в ресторан, кино, покупка красивого платья или духов. Как часто себя баловать, каждый решает сам, но отказываться от этого точно не стоит, как, впрочем, и тратить деньги из других конвертов.

ПАО «Промсвязьбанк»