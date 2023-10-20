Арестован челябинец, порезавший трех человек в магазине

Калининский районный суд Челябинска заключил под стражу до 19 декабря местного жителя Тараса Бабушкина, обвиняемого в нападении на трех человек с ножом в магазине. Ему вменяют в вину хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в суде.

По версии следствия, вечером 18 октября горожанин поссорился с подругой, после чего вооружился ножом и пришел к ней на работу в магазин сети «Красное & белое». Там он напал на девушку и ее коллегу. Также удар ножом получил посетитель магазина. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, их здоровью ничего не угрожает.

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