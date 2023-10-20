«Пока на счету Артема Дзюбы три мяча»

После матчей сборной болельщиков ждет продолжение чемпионата России по футболу. В рамках 12-го тура в субботу запланировано московское дерби «Локомотив»—«Динамо». В воскресенье сыграют ближайшие преследователи лидера в турнирной таблице — «Зенит» и «Крылья Советов». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 12-м туре очень мало матчей, где, с точки зрения букмекеров, есть ярко выраженный фаворит. Но даже в этих встречах, где разброс коэффициентов серьезный, делая ставку, нужно быть осторожным. Например, игра в Санкт-Петербурге «Зенит»—«Крылья Советов». «Лига Ставок» дает на победу действующего чемпиона скромный коэффициент 1,57, успех «Крыльев» оценивается в 6. При этом самарский клуб не просто так идет на втором месте, опережая команду Сергея Семака на одно очко. В активе Самары 25 забитых мячей — больше всех в РПЛ на данный момент.

Игроки «Зенита», конечно, выше классом, но если дать «Крыльям» разбежаться, то проблемы могут быть у кого угодно, считает тренер Александр Григорян: «Самара очень хороша в комбинировании, когда есть какое-то пространство, когда игра проходит на встречных курсах. Может быть, даже в игре на встречных курсах лучше».

«Зенит» тоже забивает немало, так что пари «обе забьют» в «Лиге Ставок» с коэффициентом 1,77 кажется очень хорошим вариантом. Также пари «обе забьют» должно зайти в дерби «Локомотив»—«Динамо». Здесь коэффициент на такой исход еще ниже — 1,57. Стоит присмотреться к голу Артема Дзюбы за 2,65, который, кстати, стал амбассадором букмекерской компании «Лига Ставок». Пока на счету нападающего три мяча. Возможно, свои показатели он улучшит как раз с «Динамо», которое лихо бежит в атаку, но не в ладах с обороной. Футбольный эксперт Александр Григорян в связи с этим не верит в успех бело-голубых в текущем сезоне: «Будет по-прежнему яркая, интересная игра в атаке, зрелищная. Но результата выше, чем пятое место, я не ожидаю от Марцела Лички».

И все же дерби — одна из самых сложных игр для прогнозов в 12-м туре. Коэффициенты в «Лиге Ставок» здесь практически равны: 2,6 на «Локомотив» и 2,75 на «Динамо». Да и футболистов в сборной у тех и других было достаточно, что вполне может стать проблемой. Например, наставник ЦСКА Владимир Федотов, который также отправлял в главную команду страны серьезный десант, перед гостевой игрой с «Рубином» эту проблему обозначал: «Сложности как раз возникают с определением состояния, когда игроки начинают возвращаться из сборной. Вот здесь уже приходится включаться».

Возможно, поэтому, несмотря на явное преимущество армейцев в классе, победа «Рубина» идет за относительно скромные 3,35. А вот «Спартак», по мнению букмекеров, в домашнем матче с «Пари Нижний Новгород» фаворит безоговорочный. В «Лиге Ставок» победу хозяев можно взять за 1,73, а успех гостей за 5,2. При этом команда Сергея Юрана в обороне бывает не просто хороша, а безупречна, и занимает в турнирной таблице пятое место, кстати, опережая красно-белых. К тому же из стана «Спартака» вновь начали приходить неприятные новости о конфликте нападающего Александра Соболева и тренера Гильермо Абаскаля. Но бывшие игроки народной команды Андрей Тихонов и Эдуард Мор сделали на игру такой прогноз:

— Был конфликт, но я думаю, что сейчас он улажен. Соболев сейчас будет грызть землю. — И на эмоциях забьет гол — мой прогноз. — Два. — Или два.

А вот в «Краснодаре» никаких скандалов нет. Команда идет на первом месте и в матче с «Балтикой» в Калининграде сложно представить, что южане потеряют очки. Хотя кто знает, порой российский футбол преподносит нам немало сюрпризов. Так что на 100% сейчас можно сказать лишь одно: общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет в субботу в 16:30 дерби «Локомотив»—«Динамо», а в воскресенье в 19:00 встречу «Ростов»—«Ахмат».