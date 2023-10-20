В ноябре жителей Татарстана ждут три выходных подряд

В начале ноября жители Татарстана будут отдыхать три дня подряд. Это связано с празднованием Дня народного единства, сообщает пресс-служба Минтруда региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

4 и 5 ноября являются выходными, но так как 4-е число выпадает на субботу, то выходной переносится на ближайший рабочий день, то есть на 6 ноября. Поэтому жители Татарстана будут отдыхать три дня подряд.

Кроме того, 3 ноября рабочий день татарстанцев сократится на один час.

Также 6 ноября в Татарстане отмечают День Конституции. Но при совпадении выходных и праздничных дней в республике дополнительный день отдыха не предоставляется по региональному закону.

"Ъ-Казань"