Пермякам предложили новую линейку кнопочных телефонов

МегаФон расширяет линейку кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel до семи моделей. В 2024 году компания рассчитывает увеличить свою долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.

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Компания запустила собственную торговую марку потребительской электроники в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон Fontel FP 200 поступил в продажу в январе. Пермяки заинтересовались новыми аппаратами – в регионе доля продаж в сегменте кнопочных телефонов с начала года составляет уже 15% в штучном эквиваленте. Максимальные значения наблюдались в мае и июне – в начале дачного сезона и школьных каникул.

До конца года линейка телефонов Fontel расширится до семи моделей. Все устройства оснащены цветным дисплеем, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, слотами для microSD и двух сим-карт и емкой батареей, держащей заряд в течение нескольких дней. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Первыми продажу новых моделей начнут салоны объединенной торговой розничной сети МегаФона и Yota.

Кнопочные телефоны популярны среди школьников – родители часто покупают их как первый телефон ребенку. По мере внедрения правил использования мобильных устройств в школах все более распространенной практикой становится запрет на использование учениками смартфонов. Кнопочные телефоны традиционно популярны и среди лиц старшего возраста благодаря простоте их использования. Для данной категории пользователей в линейке Fontel представлены две модели c крупными кнопками – FL280 и SP230.

«МегаФон продолжает развитие собственной торговой марки потребительской электроники. Расширяя линейку телефонов Fontel, мы стремились учесть максимум потребностей потенциальных пользователей этих устройств. Новые модели стоят от 790 руб. до 2990 руб., они представлены во всех ценовых категориях кнопочных аппаратов», – комментирует директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

В течение 2023 года МегаФон планомерно расширял дистрибуцию телефонов под собственным брендом. Сегодня они представлены в магазинах «М.Видео» и «Ашан», а также в отделениях Почты России, где продаются в комплекте с сим-картой оператора.

ПАО «МегаФон»