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обновлено 11:57

В Нижегородской области вынесен приговор по делу о случайном убийстве гирей

Семеновский районный суд Нижегородской области рассмотрел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении местного жителя, сообщили в суде. Разбирательство касалось случайного травмирования мужчины гирей, после которого он скончался в больнице.

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

По фабуле дела, в июле 2022 года двое приятелей распивали спиртное в доме общего знакомого. Один из мужчин заметил на веранде 16-килограммовую гирю и решил поупражняться в жиме стоя. В очередной раз подняв гирю, он не сумел удержать ее в руке и уронил на голову друга, сидящего в кресле и считавшего количество поднятий снаряда. Одновременно мужчина потерял равновесие и завалился на потерпевшего, и тот упал лицом в пол. Спустя неделю мужчина умер от полученных травм.

Подсудимый полностью признал вину, его признали виновным по ч.1 ст. 109 УК РФ и назначили наказание в виде ограничения свободы на год и шесть месяцев. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. руб. и обязали выплатить 33,9 тыс. руб. имущественного ущерба.

Владимир Зубарев

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