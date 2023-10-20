Следователи начали проверку бара в Уфе после отравления школьницы алкоголем

Следственный отдел по Советскому району Уфы начал доследственную проверку по факту отравления алкоголем 12-летней девочки. Сотрудников бара, где произошел инцидент, проверяют по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

14 октября ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы скорой медицинской помощи №22. Ранее СМИ сообщали, что инцидент произошел во время безалкогольной вечеринки в My Bar. 18 октября пострадавшую выписали.

«Организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников увеселительного заведения»,— говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего также устанавливает прокуратура Башкирии.

Влада Шипилова

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