Следователи начали проверку бара в Уфе после отравления школьницы алкоголем
Следственный отдел по Советскому району Уфы начал доследственную проверку по факту отравления алкоголем 12-летней девочки. Сотрудников бара, где произошел инцидент, проверяют по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.
14 октября ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы скорой медицинской помощи №22. Ранее СМИ сообщали, что инцидент произошел во время безалкогольной вечеринки в My Bar. 18 октября пострадавшую выписали.
«Организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников увеселительного заведения»,— говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего также устанавливает прокуратура Башкирии.