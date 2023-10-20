Крупнейшая аптечная сеть США перестанет продавать лекарства с фенилэфрином

Как сообщает The Wall Street Journal, крупнейшая в США аптечная сеть CVS перестанет продавать целый ряд препаратов, в которых содержится фенилэфрин. Такое решение принято после исследований, проведенных экспертами Управления по контролю за рынком продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA).

Специалисты пришли к выводу о неэффективности фенилэфрина в ходе перорального приема, который оказывает сосудосуживающий и противоотечный эффект местного характера и используется в ряде популярных препаратов для облегчения симптомов простуды, насморка в сиропах, порошках и т. д. Эксперты FDA полагают, что при пероральном приеме данное вещество, которое было разрешено к применению в США еще в 1938 году, является безопасным, но не обладает каким-либо значимым эффектом даже при увеличении дозировки.

По данным WSJ, FDA пока не делало каких-либо рекомендаций аптечным сетям в отношении препаратов с фенилэфрином, и сеть CVS самостоятельно приняла решение отказаться от их. Опрошенные WSJ эксперты полагают, что вместо приема пероральных препаратов с фенилэфрином следует пользоваться антигистаминными средствами либо принимать назальные препараты с тем же фенилэфрином, который при таком применении обладает эффектом.

Евгений Хвостик