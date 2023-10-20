Жители Удмуртии заинтересовались кнопочными телефонами

МегаФон расширяет линейку кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel (Фонтел) до семи моделей. В 2024 году компания рассчитывает увеличить свою долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.

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Компания запустила собственную торговую марку потребительской электроники в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон Fontel FP 200 поступил в продажу в январе. Жители Удмуртии заинтересовались новыми аппаратами — в регионе доля продаж в сегменте кнопочных телефонов с начала года уже составляет 13% в штучном эквиваленте. Максимальные значения наблюдались в мае и июне — в начале дачного сезона и школьных каникул.

До конца года линейка телефонов Fontel расширится до семи моделей. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge (Рево Чардж).

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Кнопочные телефоны популярны среди школьников — родители часто покупают их как первый телефон ребенку. По мере внедрения правил использования мобильных устройств в школах все более распространенной практикой становится запрет на использование учениками смартфонов. Также кнопочные телефоны традиционно популярны среди лиц старшего возраста, благодаря простоте их использования. Для данной категории пользователей в линейке Fontel представлены две модели c крупными кнопками.

«МегаФон продолжает развитие собственной торговой марки потребительской электроники. Расширяя линейку телефонов Fontel, мы стремились учесть максимум потребностей потенциальных пользователей этих устройств»,— комментирует директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

В течение 2023 года МегаФон планомерно расширял дистрибуцию телефонов под собственным брендом.