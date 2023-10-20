В морском порту Туапсе 21 октября пройдут учения со стрельбами

Новороссийская военно-морская база днем 21 октября планирует проводить учения в акватории морского порта Туапсе, предупредил жителей города Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Мероприятия пройдут с 11:00 до 13.00. Планируется проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб.

«В акватории порта закроют движение судов, в том числе маломерных. Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие»,— отмечается в сообщении Оперштаба.

Анастасия Назарова