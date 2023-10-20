Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту избиения женщины коллекторами

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СКР по Башкирии Евгению Лагацкому доложить о ходе проверки по факту избиения женщины коллекторами в Белорецке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщала «КП-Уфа», коллекторы пришли к жительнице Белорецка, задолжавшей 50 тыс. руб. В этот момент в доме вместо нее была ее подруга. Приняв женщину за должника, мужчины ее избили и вывезли в лес вблизи деревни Катайка.

Майя Иванова

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