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В Татарстане сотрудникам муниципального управления месяц не платили зарплату

Сотрудникам муниципального управления строительства Агрызского района в течение месяца не выплачивали зарплату. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что 126 работников предприятия не получили зарплату по итогам сентября этого года. Общая сумма задолженности составила свыше 1 млн руб.

В итоге в адрес главы предприятия внесли представление об устранении нарушений законодательства, возбуждено административное дело о невыплате зарплаты (ст. 5.27 КоАП РФ). Позже за счет вмешательства ведомства долги по зарплате полностью погасили.

"Ъ-Казань"

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