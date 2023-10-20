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В Забайкалье депутата сельсовета заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей

Депутат сельского поселения Дульдурга Забайкальского края стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Народный избранник, являющийся индивидуальным предпринимателем, подозревается в хищении из бюджета почти 2 млн руб., предназначенных на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По материалам дела, в 2021-2023 годах между предпринимателем и администрацией Дульдургинского район было заключено 8 договоров, в соответствии с которыми, коммерсант должен был проводить отлов, осмотр, вакцинацию, стерилизацию бездомных животных, содержать их. «Предприниматель не проводил указанные в договоре мероприятия, предоставляя подложные документы о полном выполнении работ, в которых завышалось количество отловленных и помещенных в приют животных, указывались данные об их вакцинации и стерилизации. На самом деле указанные в документах работы не проводились», — рассказали в управлении СКР, добавив, что потери бюджета составили 1,9 млн руб.

Илья Николаев

Илья Николаев

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