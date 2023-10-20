В Рыбинске суд вынес приговор продавцам анонимных сим-карт

Рыбинский горсуд признал виновными участников преступной группы за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ. Группа продавала обезличенные сим-карты, незаконно пользуясь информацией оператора сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пресс-службе ведомства рассказали, что участники группы создали криминальный коммуникационный сервис и поддерживали его функционирование. Они получили неправомерный доступ к охраняемой информации российского оператора сотовой связи. С помощью сервиса участники группы распространяли неперсонифицированные СИМ-карты. В результате этой деятельности участники группы получили 500 тыс. руб. Деятельность сервиса сейчас остановлена.

Суд признал виновными участников группы по ч. 3 ст. 274.1 УК РФ (Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Организатору и участникам назначено наказание в виде лишения свободы условно.

Алла Чижова