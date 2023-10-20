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Черноморо-Азовское Росрыболовство получило недвижимость в Херсонской области

Земельный участок с шестью строениями в Скадовске Херсонской области перешли под оперативное управление Черноморо-Азовского главка Росрыболовства. Об этом сообщила пресс-служба Росимущества.

Полученную недвижимость территориальное управление будет использовать для контроля рыболовного промысла и охраны водных биоресурсов.

В зону ответственности управления входят новые регионы РФ, Краснодарский край, Крым, Севастополь и другие субъекты.

Анастасия Донскова

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