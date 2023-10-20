Высокий спрос привел к росту цен на авиабилеты в Новосибирской области на 11%

В Новосибирской области годовой прирост цен на услуги воздушного транспорта в сентябре увеличился до 11,5%, месяцем ранее этот показатель находился на уровне 8,89%, сообщает Центральный Банк РФ.

«В Новосибирской области находится крупнейший авиахаб Сибири – аэропорт Толмачево. Сибирякам, живущим в соседних регионах, бывает удобнее летать из Новосибирска, чем из местных аэропортов, где рейсов не так много. Спрос на авиаперелеты в сентябре был высоким, поэтому и стоимость билетов выросла», – заявил начальник экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.

В августе 2023 года аэропорт Толмачево обслужил рекордное количество пассажиров – 1,89 млн человек. В сравнении показателями июля прирост ставил более 16 тыс. человек, при этом относительно показателей августа прошлого года пассажиропоток увеличился на 20%. Самыми популярными направлениями на конце августа стали: Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Иркутск, Анталия, Красноярск, Якутск, Владивосток, Хабаровск и Екатеринбург.

Ранее заместитель коммерческого директора аэропорта Толмачево Игорь Леонтьев комментировал, что пассажиропоток комплекса по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 8,5 млн человек - на 12% больше, чем в 2022 году.

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Александр Киселев