Мобилизованный из Уфы проиграл суд о явке в войсковую часть

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга оставил без удовлетворения апелляционную жалобу призванного на военную службу по мобилизации жителя Уфы Андрея Алексеева на решение Уфимского гарнизонного военного суда.

В апреле суд первой инстанции отказал господин Алексееву в удовлетворении иска о признании незаконным предписания о явке в войсковую часть для прохождения медосвидетельствования. Ответчиками по делу являлись военные комиссары Башкирии и Кировского и Ленинского районов Уфы.

Как следует из материалов дела, Андрею Алексееву на основании заключения военно-врачебной комиссии был предоставлен отпуск по болезни, в течение которого он лечился по месту жительства. Несмотря на это, районный военком выдал ему предписание о явке в войсковую часть для прохождения медосвидетельствования. Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, отметил, что госпитализация военного носила плановый характер, и поэтому предписание выдавалось согласно закону «О военной службе».

Решение гарнизонного суда уфимец посчитал воспрепятствованием к получению надлежащей медицинской помощи, но апелляционная инстанция не согласилась с его доводами.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте