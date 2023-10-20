В начале октября в Южном Университете (ИУБиП) прошел форум «Моногорода. Управление финансами и доступ к финансированию»

Организатором мероприятия выступило НКО «Гарантийный Фонд РО» совместно с Южным Университетом. Мероприятие организовано в рамках поручения Губернатора РО В.Ю. Голубева, при поддержке регионального Правительства. Участниками форума стали Министерство экономического развития РО, представители моногородов, Торгово-промышленной палаты РО, Сбер и банка «Зенит», действующие и будущие предприниматели. В рамках мероприятия обсуждались актуальные вопросы, успехи и задачи, а также перспективы развития бизнеса в ТОРах. Становится очевидным, что рост количества резидентов ТОРов происходит, главным образом, благодаря эффективной государственной поддержке бизнеса, реализуемой Министерством экономического развития РО. Эти тенденции ярко проявляются, как ввиду развития инфраструктуры поддержки предпринимателей в Ростовской Области, так и благодаря множеству госпрограмм.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой НКО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Фото: предоставлено пресс-службой НКО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"



Открыл форум Ректор Южного университета (ИУБиП),д.э.н., профессор Акперов Имран Гурруевич: «В моногородах повысилась занятость населения. Идёт серьёзная диверсификация экономики и требуются новые специалисты, новые компетенции. Сегодня для многих предприятий вопрос привлечения кадров, поиска квалифицированных сотрудников становится главной задачей. Южный университет (ИУБиП) естественно, старается вписываться в процесс подготовки специалистов, занимается кадровыми вопросами, разработкой новых учебных дисциплин и программ подготовки нужных специалистов для того, чтобы эти города: Донецк, Гуково, Зверево действительно являлись важной составляющей экономики нашей области»

Заместитель министра экономического развития Роман Шеховцов отметил, что за время действия статуса территорий опережающего развития в моногородах Гуково, Донецк и Зверево резидентами стали 23 компании, ими создано около 1600 новых рабочих мест, объем инвестиций в новые производства составил более 600 млн рублей. В основном это производственные компании. По сути решается проблема - монопрофильности экономики и безработицы в этих территориях. Сегодня в РФ, РО и моногородах мы можем говорить, что безработица на исторических минимумах. Работая успешно, компании моногородов пополняют местные бюджеты и тем самым помогают решать самые разные социальные задачи, включая строительство , ремонт и содержание детских садов и школ, благоустройство территорий и др. Правительство области, для резидентов моногородов предоставляет широкий набор самых различных мер поддержки. Это и льготы по налогам на прибыль, имущество и землю, субсидии на инфраструктуру и банковские проценты, льготные кредиты и другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой НКО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Фото: предоставлено пресс-службой НКО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"



Исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин рассказал о сотрудничестве с предприятиями ТОРов, успехах и показателях - «в инфраструктуре поддержки бизнеса в целом и в НКО «Гарантийный фонд РО» в частности, рассматривают поддержку резидентов моногородов, как одну из приоритетных задач. Следует заметить, что за время сотрудничества с предпринимателями из моногородов было выдано более 50 поручительств на общую сумму более 386 млн. руб. А общая сумма привлеченного финансирования более 690 млн. руб. Накопленный опыт позволяет нам включаться в самые разнообразные проекты и предлагать бизнесу лучшие решения в области гарантийной поддержки. Кроме того, мы постоянно совершенствуем продуктовую линейку с учетом реальных потребностей бизнеса и реалий российской экономики. К примеру, с сентября 2023 года у нас заработал новый продукт «раZвитие», созданный совместно с учредителем – региональным минэком для предприятий и предпринимателей, зарегистрированных на территории Ростовской области и поставляющих товары или оказывающих услуги на территориях ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей. Уверены, что этот продукт, как и другие продукты фонда, ставшие уже популярными среди предприятий РО, поможет развитию ТОРов. А мы, в свою очередь, всегда подскажем и поддержим наших донских предпринимателей в их развитии.

Сбер, являясь одним из ключевых партнеров фонда, поделился своим опытом и планами работы в г. Гуково, Зверево, Донецк.

«Развитие моногородов мы видим, как комплексный проект — он должен включать в себя элементы всех приоритетных направлений: жилищного рынка и ипотеки, ЖКХ и городской среды, инвестиционных проектов. Добиться создания городов с устойчивой экономикой можно создавая рабочие места, развивая малый и средний бизнес. Сбер в Ростовской области выдал 72 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса за 9 месяцев 2023 года. Объем кредитования в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 26%. У банка колоссальный опыт и экспертиза во всех отраслях экономики. Мы готовы находить для бизнеса лучшие решения и поддержать развитие моногородов. Кроме финансовых продуктов, у нас есть новейшие разработки в сфере медицины, транспортной инфраструктуры, ЖКХ, образования и решения для цифровизации городов», - отметила Лия Кикичева, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой НКО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Фото: предоставлено пресс-службой НКО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"



В рамках форума, предприниматели получили возможность обсудить самые актуальные вопросы ведения бизнеса в территориях опережающего развития (ТОР Гуково, Зверево, Донецк). Помимо общения с представителями муниципалитетов, руководством министерства экономического развития области, гарантийного фонда, прошли выступления экспертов. В рамках которых, можно было узнать о государственных мерах поддержки бизнеса и доступу к льготным кредитно-инвестиционным ресурсам. Об управленческой мотивации, искажениях и несовершенствах мышления в принятии решений рассказал востребованный бизнес-тренер, управленческий консультант, автор и ведущий обучающих программ Олег Бессарабов. А эффективный нетворкинг, деловая атмосфера и множество полезной информации уже давно являются неотъемлемым атрибутом обучающих мероприятий Фонда.

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НКО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"