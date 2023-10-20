В Волгоградской области прокурора Волжского назначили михайловским межрайонным

Генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал указ о назначении Михайловским межрайонным прокурором Петра Забродина, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Волгоградской области.

С 2018 года 56-летний старший советник юстиции занимал пост прокурора города Волжский. С декабря 2005 года по июнь 2015 года силовик руководил прокуратурой Котельниковского района, до 2018-го работал Фроловским межрайонным прокурором. В надзорном ведомстве господин Забродин трудится с июля 1990 года.

За хорошую службу Петра Забродина неоднократно поощряли наградами регионального и Генерального прокуроров.

Дарья Васенина

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