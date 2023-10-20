Сеть жестких дискаунтеров «Чижик» откроет в Сибири до конца года до 90 магазинов

Федеральная розничная компания X5 Group запустила в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае 11 дискаунтеров «Чижик». До конца октября количество «Чижиков» в этих регионах достигнет 45. До конца года сеть планирует запустить до 90 магазинов в Сибири.

«Чижик» – это магазины с узким, но востребованным ассортиментом, который включает порядка 700 наименований продукции», - сообщили в пресс-службе компании.

Снабжение магазинов будет осуществляться как федеральными, так и местными поставщиками с распределительного центра «Чижика» в Новосибирске. Мультитемпературный склад площадью 10,7 тыс. кв. м начал свою работу на этой неделе, он вмещает до 11 тыс. паллет и рассчитан на непрерывное обеспечение более 200 магазинов сети.

По данным сайта X5 Group, в 13 регионах России уже открыто более 700 «жестких дискаунтеров» «Чижик». В 2023 году сеть планирует открыть более тысячи магазинов.

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Лолита Белова