Улица Баумана в Перми открыта для проезда после укладки новой тепломагистрали

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» завершили монтаж участка новой тепломагистрали на ул. Баумана в Индустриальном районе города Перми. Работы проводились между улицами Советской армии и 9 Мая. Всего здесь появилось свыше 600 метров теплопровода в современной изоляции для надежного теплоснабжения жителей в отопительном сезоне 2023-2024.

На объекте выполнено благоустройство – восстановлено дорожное покрытие, заасфальтированы тротуары и парковочные карманы, а также установлены бордюры. Участок улицы Баумана прошёл приемку администрации Индустриального района. Движение автотранспорта здесь восстановлено 18.10.2023г.

Тепломагистраль смонтирована из труб со стойким пенополиуретановым покрытием со сроком службы до 25 лет. Таким образом, проведенные работы позволят на длительный период обеспечить стабильное теплоснабжение жителей и исключить необходимость раскопок или отключений теплоподачи. Также в Индустриальном районе завершаются работы по замене 2 км теплосетей на ул. Шахтёрская.

Ремонтная программа «Т Плюс» в 2023 году была сформирована с учётом мероприятий по празднованию 300-летнего юбилея Перми. Обновлены 22 км ключевых участков тепломагистралей большого диаметра, которые являются значимыми «тепловыми ветками» от основных теплоисточников города. Новые тепломагистрали появились на улицах Чкалова, Шахтерская, Запорожская, Котовского, Связистов, в правобережной части Перми – на улицах Сивашской, Маршала Рыбалко, Липатова, а также в микрорайоне Новые Ляды.

«Новый отопительный сезон в Перми стартовал в штатном режиме. От качественной подготовки теплосетевой инфраструктуры напрямую зависит комфорт в домах горожан. Со своей стороны, теплоэнергетики приложили максимум усилий, чтобы в дома пермяков надежно поступали отопление и горячая вода», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Объемы финансирования обновления теплосетевой инфраструктуры города ежегодно увеличиваются в рамках исполнения регуляторного соглашения Правительства Пермского края и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и перехода Перми в ценовую зону теплоснабжения с применением методики альтернативной котельной.

Пермский филиал «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 204,9 МВт, тепловая мощность – 5187,24 Гкал/ч. Справка Т Плюс Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 21 700 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал. В «Т Плюс» в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или «Устойчивое развитие» – принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»