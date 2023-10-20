Движение на Бассейной улице в Петербурге перекрыли из-за прорыва трубы

Прорыв трубы произошел утром 20 октября возле дома №83 по Бассейной улице в Московском районе Санкт-Петербурга. Поврежден оказался водопровод диаметром 400 мм, сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В настоящий момент на месте идет ликвидация последствий коммунальной аварии. Жителей обеспечили холодной водой. Из-за ремонта перекрыта часть улицы от проспекта Космонавтов в сторону Витебского проспекта.

О восстановлении работы водопровода в штатном режиме и снятии дорожных ограничений в «Водоканале» пообещали сообщить дополнительно.

Анастасия Захарова

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