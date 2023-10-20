В Челябинске на месте бывшей свалки появятся цветочные теплицы
На территории рекультивированной челябинской свалки построят тепличный комплекс по выращиванию цветов. Растения будут использовать для украшения городов. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время посещения объекта вместе с председателем комитета Госдумы РФ по экологии Дмитрием Кобылкиным, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы хотим, чтобы Челябинск и другие наши города были красивыми, хотим, чтобы было больше цветов. Поэтому у нас появилась идея построить на территории бывшей свалки тепличный комплекс. Тепло от сжигаемого газа использовать для обогрева теплиц»,– рассказал глава региона.
По словам главы Челябинск Натальи Котовой, первую теплицу установят в ноябре, через два месяца там посадят петунии и другие цветы. В мае ими украсят проспект Ленина и Свердловский проспект.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», челябинскую свалку закрыли в сентябре 2018 года. На тот момент там хранилось 17,5 млн кубометров отходов на площади 74,5 га. В 2021 году завершился основной этап рекультивации свалки. Это позволило снизить вредные выбросы в воздух в черте города на 30%, прекратить попадание вредного фильтрата в воду. Из федерального бюджета на ликвидацию объекта направили более 4 млрд руб. Сейчас содержанием свалки занимается «Баромембранная технология – сервис» из Владимира.