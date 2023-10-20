ВТБ профинансирует строительство ЖК в Новосибирске на 2,3 млрд рублей

Банк ВТБ открыл кредитную линию на 2,3 млрд руб. ООО «Специализированный застройщик Первый», деньги будут направлены на строительство жилого квартала в Новосибирске, сообщает пресс-служба банка.

Жилой комплекс бизнес-класса на 391 квартиру будет возведен в Новосибирске на Красном проспекте. Он включает три монолитно-кирпичных секции высотой 11, 15 и 25 этажей с общественными, коммерческими помещениями и подземным паркингом. Проект комплекса предусматривает двор без машин, детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом.

Общая площадь помещений в жилом комплексе составит более 35 тыс. кв. м. Сдать его в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2025 года.

Как отмечают в банке, это уже второй проект застройщика в Новосибирске, получивший финансирование. С участием банка также идет строительство ЖК «Основатели». В целом объем кредитных соглашений с застройщиками региона сегодня превышает 30 млрд руб., сообщил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

ООО «Специализированный застройщик Первый» (55% принадлежит Илье Полякову, 45% – Геннадию Чечко).

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Лолита Белова