В Челябинске выросла нормативная стоимость квадратного метра

Администрация Челябинска утвердила норматив стоимости квадратного метра на октябрь-декабрь этого года в размере 74 тыс. руб. В третьем квартале он составлял 72,5 тыс. руб. Сведения об этом опубликованы в постановлениях на сайте мэрии.

Норматив стоимости квадратного метра применяется для расчета социальных выплат на покупку квартиры или строительство дома молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

По сведениям «Циан», средняя цена 1 кв. м нового жилья в Челябинска с начала года выросла на 16,9% и в прошлом месяце составила 100,8 тыс. руб. На вторичном рынке города «квадрат» к сентябрю 2022-го подорожал на 31%, до 86,2 тыс. руб.

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