Проезд на электрокатамаране до Краснокамска обойдется в 367 рублей

Министерство транспорта Пермского края опубликовало приказы об утверждении показателей работы новых речных маршрутов Пермь — Закамск — Краснокамск и Пермь — Оханск — Оса. Первый маршрут откроется в 2024 году, второй в 2025-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из документов, по маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск будет ежегодно выполняться по 900 рейсов: 450 рейсов из Перми до Краснокамска и 450 обратно. Расстояние в одну сторону — 47 км. Общий объем транспортной работы — 42,3 тыс. км в год. Стоимость билета в 2024 году составит 367,15 руб., к 2026 году она увеличится до 397,11 руб. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что по этому маршруту планируется пустить электрокатамаран Ecocruiser.

По маршруту Пермь — Оханск — Оса будет ежегодно осуществляться 736 рейсов, по 368 рейсов в каждую сторону. Протяженность маршрута в одну сторону составит 368 км, годовой объем транспортной работы — 71 тыс. км. В 2025 году билет будет стоить 1000 руб., в 2026-м — 1040 руб.

Утверждены также показатели работы уже существующих речных маршрутов. По маршруту Старые Ляды — Куликово — Старые Ляды в 2024–2026 годах будет выполняться по 65 рейсов ежегодно, по маршруту Сылва — Троица — Сылва по 567 рейсов, по маршруту Березники — Быстрая — Березники по 66 рейсов за сезон, по маршруту Пермь — Заречный — Пермь по 37 рейсов.