ФСБ в Татарстане накрыла нелегальных оружейников

ФСБ выявила на территории 38 регионов РФ, включая Татарстан, 119 человек, которые причастны к незаконному обороту и реализации оружия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Помимо Татарстана мероприятия, в частности, проводили в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, в Донецкой и Луганской областях, в Крыму, Дагестане, Мордовии и т. д.

Всего из незаконного оборота изъяли 452 единицы огнестрельного оружия. Это 42 гранатомета, 6 пулеметов, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов и револьверов.

"Ъ-Казань"