В селе Путино построят дом культуры стоимостью 65 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на выполнение работ по строительству сельского дома культуры в селе Путино Верещагинского округа. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчик должен построить дом культуры со зрительным залом на 100 мест. В здании также разместятся гардероб, помещения для хранения сценических костюмов, реквизита и оборудования, три помещения для работы клубных формирований, библиотека и прочее. Дом культуры будет отапливаться модульной котельной с котлами на газовом топливе. Сдать объект требуется в декабре 2024 года.

Максимальная цена контракта указана в 65 млн руб. Победителя конкурса определят 8 ноября.